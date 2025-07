Tour de France 2025 tappa 11 | vince Abrahamsen Pogacar cade La classifica

Toulouse (Francia), 16 luglio 2025 - La tappa 11 del Tour de France 2025, ancora una volta, per il percorso vallonato ricorda a tratti una Classica e così all'attacco si vedono i nomi piĂą attesi, gli specialisti della disciplina: vince Jonas, ma non Vingegaard, bensì Abrahamsen, uno che questa Grande Boucle avrebbe potuto addirittura non correrla a causa di una frattura alla clavicola rimediata al Giro del Belgio 2025. Il norvegese recupera in tempo e oggi pesca il jolly di una vita, battendo al fotofinish Mauro Schmid proprio nel momento in cui un manifestante invade la carreggiata, minacciando anche l'incombente terzo classificato Mathieu Van Der Poel, oggi in fuga così come Wout Van Aert e Davide Ballerini.

