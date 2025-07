Christos Alexiou potrebbe lasciare l’Inter in prestito in questa finestra estiva di mercato. Una squadra di Serie B è pronta a fare sul serio per il greco. L’AFFARE – Christos Alexiou, capitano dell’Inter Primavera, è un obiettivo dello Spezia per la prossima stagione. Il calciatore greco, che si è molto ben disimpegnato nell’ultima annata – conclusa con la vittoria dello scudetto Primavera – potrebbe infatti approdare in un Club di vertice della Serie B in vista del compimento di uno step ulteriore nel proprio processo di crescita umana e professionale. La più che positiva esperienza di Francesco Pio Esposito nella squadra ligure funge da modello cui ispirarsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Alexiou, un Club di Serie B tenta l’affondo! Contatti con l’Inter