Il prezzo del gas chiude in aumento a 34,8 euro ad Amsterdam

Il prezzo del gas europeo ha concluso la giornata in rialzo. Il Ttf ad Amsterdam ha guadagnato l'1% a 34,8 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in aumento a 34,8 euro ad Amsterdam

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,12% a 35,7 euro.

Il prezzo del gas apre in calo a 32,78 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano in avvio una flessione dello 0,9% a 32,78 euro al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 33,62 euro. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,4%

