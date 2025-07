Università Confindustria attacca le telematiche | Serve una grande lotta vanno limitate

Il presidente Orsini chiede alla ministra Bernini un nuovo intervento: “Un’azienda deve sapere dove si è formato un ragazzo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Università, Confindustria attacca le telematiche: “Serve una grande lotta, vanno limitate”

In questa notizia si parla di: università - confindustria - attacca - telematiche

Cottarelli al Giovanni da Udine: lectio magistralis e graduation Emba dell'Università e Confindustria - Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà venerdì 9 maggio, alle ore 21, un evento speciale organizzato dal master Executive MBA (EMBA) dell'Università di Udine e Confindustria Udine.

Intelligenza Artificiale: convegno con il Ministro dell’Università e il presidente di Confindustria - L’adozione dell’Intelligenza Artificiale costituisce una leva fondamentale per supportare la competitività e la crescita di tutte le aziende, tuttavia il tasso di penetrazione di questa nuova tecnologia è più alto per le grandi imprese (32,5%), mentre è ancora marginale nel caso delle PMI (7,7%).

Università, le imprese di Confindustria incontrano gli studenti di scienze chimiche - Il 20 maggio, dalle 9,30, il dipartimento di scienze chimiche dell’università, in viale Andrea Doria, ospiterà "Orientation Day.

Università, Confindustria attacca le telematiche: “Serve una grande lotta, vanno limitate”; “Uccido te e tua figlia”. Picchia e minaccia per mesi la ex moglie, arrestato; Ecco come il Sole incensa Università Mercatorum, Pegaso e San Raffaele.