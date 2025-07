Olga Sokhnenko chi è la moglie di Adolfo Urso e perché Zingaretti ha parlato di lei

Uno spiacevole episodio in aeroporto ha portato sotto i riflettori Olga Sokhnenko, la moglie del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. A sollevare il caso il noto attore Luca Zingaretti, che si è lamentato sui social di quanto accaduto a Fiumicino. La querelle tra Zingaretti e la moglie di Adolfo Urso. Tutto è iniziato quando Luca Zingaretti ha pubblicato un video sui social e si è sfogato nelle storie di Instagram per denunciare quanto accaduto all’aeroporto romano Leonardo da Vinci di Fiumicino. Inquadrandosi con il suo telefono, maglietta bianca e zainetto in spalla, il popolare e amato attore e regista è sbottato: “Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire per andare in vacanza ho assistito a una scena: C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego’, prego”. 🔗 Leggi su Dilei.it

