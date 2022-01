GF VIP | Manila e Katia danno la colpa a Soleil | accusata ingiustamente? Ecco cosa è successo stanotte

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Al GF Vip sta facendo molto discutere l’atteggiamento cheRicciarelli eNazzaro hanno avuto contro, dato che le hanno lanciato delle accuse poi rivelatesi false. Masarà maitra le tre concorrenti del reality show di casa Mediaset? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Barù zittiscee lancia frecciatina: ‘è la tua serva, non io’ Al GF Vip hanno fatto discutere le accuse lanciate daNazzaro eRicciarelli contro, poi rivelatesi completamente infondate. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyNazzaro eRicciarelli contro: dil’hanno ...

Sarà davvero la rottura finale? Giacomo Urtis eNazzaro contro Alex Belli e Delia Duran/ "...Sorge Una delle fans più attenta a difendere Soleil Sorge fuori dalla casa del Grande Fratelloè ...' Oggi è il compleanno del mio ex marito, auguri ", ha esordito scherzandoNazzaro. " L'... Già nelle ultime ore era stato Alex Belli a chiedere al GFdi prendere eventuali provvedimenti nei ...Mentre Barù era intento a sbrigare alcune faccende nel salone del GF Vip, Katia Ricciarelli gli ha chiesto un favore: la risposta dell’enologo ha lasciato tutti di stucco. Ecco come ha definito Manila ...Per via della telenovela tra Alex Belli e Soleil Sorge, dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip quest’ultima sta trovando il sostegno delle coinquiline. Sostegno tanto grande ...