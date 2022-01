Estradato lo zio di Saman Abbas | è sospettato di aver ucciso la nipote 18enne scomparsa a Novellara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) È termina con l’estradizione verso l’Italia la latitanza di Hasnain Danish, 34enne pakistano, destinatario di un mandato d’arresto europeo per sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cade della. L’uomo, accusato in concorso con altri familiari dell’omicidio dellada(Reggio Emilia) il 30 aprile e mai ritrovata, sta tornando in Italia con un volo di Stato partito dall’aeroporto “Charles de Gaulle” di Parigi e atterrerà all’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi. Localizzato e arrestato alla periferia di Parigi il 22 settembre 2021, dopo quasi cinque mesi di latitanza, sarà consegnato ai carabinieri di Reggio Emilia per essere trasferito nel carcere reggiano a disposizione dell’autorità giudiziaria in ...