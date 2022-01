Borsa: Europa chiude positiva, Londra quasi piatta ( - 0,06%) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chiusura positiva per le principali Borse europee, tranne che per Londra, quasi piatta ( - 0,06%) a 7.585 punti. La migliore è stata Francoforte (+0,65%) a 15.912 punti, seguita da Madrid (+0,45%) a 8. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chiusuraper le principali Borse europee, tranne che per( - 0,06%) a 7.585 punti. La migliore è stata Francoforte (+0,65%) a 15.912 punti, seguita da Madrid (+0,45%) a 8.

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa chiude positiva, Londra quasi piatta ( - 0,06%) Chiusura positiva per le principali Borse europee, tranne che per Londra, quasi piatta ( - 0,06%) a 7.585 punti. La migliore è stata Francoforte (+0,65%) a 15.912 punti, seguita da Madrid (+0,45%) a 8.

Contributi Ue per l'efficientamento delle aziende: necessari o superflui? Questo perché gli indicatori nazionali utilizzati per valutare il risparmio energetico nelle aziende non sono gli stessi in tutta Europa ma variano da Stato a Stato . E come se non bastasse a volte ...

Borsa: Europa parte in marginale crescita, Londra +0,2% Agenzia ANSA Ue: Parlamento vota per porre fine al far west delle piattaforme digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 gen - Il Parlamento europeo ha adottato oggi la sua posizione sulla bozza di legge sui servizi digitali, un testo che dovrebbe consentire di regolamentare m ...

Borsa Italiana chiude in rialzo: bene le utility, arretrano i petroliferi Chiusura di seduta in rialzo per l'azionario italiano che, nella seconda parte della seduta, viene sostenuto anche dalle positive performance di Wall Street.

