Bergamo fa Memoria | “In città e provincia 18 nuove pietre d’inciampo”

Bergamo. Il 27 gennaio è stato proclamato, per legge della Repubblica Italiana, Giorno della Memoria, con lo scopo di ricordare il giorno in cui, nel 1945, il campo di Auschwitz si mostrò agli occhi del mondo, con il suo carico di orrori e violenza. L'Amministrazione comunale di Bergamo celebra ogni anno la ricorrenza, perche? fare Memoria, ricordare e riflettere sulla nostra storia piu? recente e le sue ricadute sulla comunita? e? parte del nostro impegno civile. Come ogni anno musei, biblioteche, spazi di quartiere e associazioni culturali hanno contribuito alla costruzione di un programma condiviso. Ciascuno, secondo il proprio spirito e metodo, ha collaborato alla costruzione di una rete che, attraverso la cultura, coinvolge l'intera cittadinanza nella necessita? di ricordare, approfondire e riflettere.

