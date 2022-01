Barmasse | ' Ecco come funzionano le previsioni a ottomila metri'

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Alle prese con una spedizione al Nanga Parbat flagellata dalle pessime condizioni meteo, Hervèci accompagna nel mondo delle previsioni meteorologiche in campo alpinistico, strumento più che fondamentale per affrontare una salita a un Ottomila, nello specifico alla parete Rupal, la più ......8 piste al mondo selezionate dai piu' noti campioni della neve con interviste a Herve', lo ...misura per le auto speciali e sempre per il mondo dell'automotive dal punto di vista dell'arte...Notizie da Nanga Parbat, Manaslu, Everest 05 gennaio 2022 Ecco il primo aggiornamento del 2022 sulle spedizioni invernali agli 8000. La pr ...Come imparare e dove fare scialpinismo in Italia. Le mete e i consigli degli esperti per scoprire un nuovo sport e un nuovo rapporto con la montagna ...