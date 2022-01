Appuntamento oggi al Cis (ore 17,30) con “La rivolta Ungherese” di Giorgio Cirillo. Presente Donzelli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al Centro iniziative sociali di Roma Appuntamento da non perdere questo pomeriggio. Alle ore 17:30 avrà luogo la presentazione del libro “La rivolta Ungherese” di Giorgio Cirillo. A presentarlo al Cis di Domenico Gramazio (piazza Tuscolo-Viale Etruria, a Roma) ci saranno il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, Giovanni Quarzo, capogruppo di FdI al Comune di Roma; Volpi, Adalberto Baldoni, storico della destra, Roberto Rosseti, giornalista Rai. Quindi l’editore Federico Gennaccari e Francia. Interverrà il “padrone di casa” Domenico Gramazio. Che con la presentazione de “La rivolta Ungherese” avvia un ciclo di conferenze e di iniziative molto fitto per tutto il 2022. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al Centro iniziative sociali di Romada non perdere questo pomeriggio. Alle ore 17:30 avrà luogo la presentazione del libro “La” di. A presentarlo al Cis di Domenico Gramazio (piazza Tuscolo-Viale Etruria, a Roma) ci saranno il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni, Giovanni Quarzo, capogruppo di FdI al Comune di Roma; Volpi, Adalberto Baldoni, storico della destra, Roberto Rosseti, giornalista Rai. Quindi l’editore Federico Gennaccari e Francia. Interverrà il “padrone di casa” Domenico Gramazio. Che con la presentazione de “La” avvia un ciclo di conferenze e di iniziative molto fitto per tutto il 2022. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. ...

