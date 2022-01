Amici 21, Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro: 'Stai affossando la danza' (Di giovedì 20 gennaio 2022) In vista dell'imminente serale di Amici 21, non tutti gli allievi avranno modo di accedervi. Nella puntata del daytime del 20 gennaio, a tal proposito, si è tenuto un faccia a faccia decisamente interessante tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Tutto è incominciato quando l'ex di Ballando con le Stelle ha annunciato che è stata stipulata una media dei voti presi da ciascun allievo durante le gare di ballo fatte da settembre ad oggi. In tal modo è stata realizzata una classifica volta ad eliminare l'ultimo classificato! La classifica di Amici 21: Carola a rischio La classifica iniziale di Amici 21 vedeva al primo posto Dario, al secondo posto Serena, al terzo Mattia, al quarto Christian e al quinto posto Carola. Cosmary era assente da questa classifica, perché ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) In vista dell'imminente serale di21, non tutti gli allievi avranno modo di accedervi. Nella puntata del daytime del 20 gennaio, a tal proposito, si è tenuto un faccia a faccia decisamente interessante tra. Tutto è incominciato quando l'ex di Ballando con le Stelle ha annunciato che è stata stipulata una media dei voti presi da ciascun allievo durante le gare di ballo fatte da settembre ad oggi. In tal modo è stata realizzata una classifica volta ad eliminare l'ultimo classificato! La classifica di21: Carola a rischio La classifica iniziale di21 vedeva al primo posto Dario, al secondo posto Serena, al terzo Mattia, al quarto Christian e al quinto posto Carola. Cosmary era assente da questa classifica, perché ...

