Alessia Marcuzzi torna a Mediaset dopo l’addio, ma per lei nessun titolo nuovo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha fatto molto rumore l’addio a Mediaset da parte di Alessia Marcuzzi, ma più che un addio è stata una pausa, dato che la conduttrice sarebbe pronta a rientrare negli studi di Cologno Monzese già a partire dal prossimo mese. Era la scorsa estate, infatti, quando Alessia Marcuzzi – dopo aver rifiutato la conduzione di Scene da un Matrimonio (affidata poi ad Anna Tatangelo, che tornerà con una seconda edizione in primavera) – ha detto addio a Mediaset. Ora, sei mesi dopo, è tornata all’ovile. Parola di Dagospia. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“, il 30 giugno scorso Alessia Marcuzzi annunciava sui social l’addio a ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha fatto molto rumoreda parte di, ma più che un addio è stata una pausa, dato che la conduttrice sarebbe pronta a rientrare negli studi di Cologno Monzese già a partire dal prossimo mese. Era la scorsa estate, infatti, quandoaver rifiutato la conduzione di Scene da un Matrimonio (affidata poi ad Anna Tatangelo, che tornerà con una seconda edizione in primavera) – ha detto addio a. Ora, sei mesi, èta all’ovile. Parola di Dagospia. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“, il 30 giugno scorsoannunciava sui sociala ...

