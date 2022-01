Valerio Scanu | da vincitore di Sanremo ad avvocato | “Ho deciso di iscrivermi a Giurisprudenza dopo che mi hanno denunciato”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dalla vittoria di “” alla professione di. Quella di, a 31 anni, sembra proprio una svolta radicale. Era il 2009 quando arrivava al secondo posto ad “Amici”. Un annovincevacon “Per tutte le volte che…”. Poi son seguiti tanti programmi televisivi, come “Tale e Quale Show”, “L’isola dei famosi”, “Il Cantante Mascherato”. Tutt’ogginon ha mai abbandonato la strada della musica, ma è dal 2018 che ha intrapreso anche un’altra strada. Quella dellaè infatti iscritto all’UniFortunato di Benevento, dove sta per diventare dottore in. “Hodiqualche anno ...

Messa solo in pausa la carriera di cantante, in attesa di tempi migliori e senza covid,ha deciso di diventare avvocato. L'ex 'Amici' ha scelto questa nuova strada a seguito di una denuncia per diffamazione. Dopo essersi interessato alla vicenda e ai vari iter, nel 2018 ha ...E' pronto a iniziare una nuova vitache si prepara a laurearsi: tra sei ...Valerio Scanu ha rivelato di essere vicino alla laurea in Giurisprudenza e che il suo desiderio è quello di fare l’avvocato.Dal palco alle aule dell’università: Valerio Scanu è pronto alla laurea in Giurisprudenza. Ad annunciarlo è lo stesso cantante maddalenino, che in un’intervista rilasciata a Roma Today ha spiegato il ...