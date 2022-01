UFFICIALE – Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Sampdoria (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Sampdoria. Ad annunciare l’ufficialità del tecnico sulla panchina blucerchiata ci ha pensato la società attraverso una nota UFFICIALE sui propri canali. Sampdoria, Giampaolo, Serie AGiampaolo subentra a D’Aversa, esonerato per carenza di risultati e prestazioni, decisivo il 4 a 0 subito ieri in Coppa Italia contro la Juventus. L’ex allenatore di Milan e Torino torna alla Samp per la seconda volta con un contratto fino al 2024. Fino a giugno però la sua ex squadra, ovvero il Torino, contribuirà al pagamento dell’ingaggio. I calciatori già richiesti dal nuovo tecnico sono Linetty e Defrel. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è il. Ad annunciare l’ufficialità del tecnico sulla panchina blucerchiata ci ha pensato la società attraverso una notasui propri canali., Serie Asubentra a D’Aversa, esonerato per carenza di risultati e prestazioni, decisivo il 4 a 0 subito ieri in Coppa Italia contro la Juventus. L’exdi Milan e Torino torna alla Samp per la seconda volta con un contratto fino al 2024. Fino a giugno però la sua ex squadra, ovvero il Torino, contribuirà al pagamento dell’ingaggio. I calciatori già richiesti daltecnico sono Linetty e Defrel. Piero Inferrera

