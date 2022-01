Torino | spara alla compagna malata e poi si uccide | ' Ora non soffrirà più | vi chiedo scusa'

Advertising

StampaTorino : “Non soffrirà più”: spara alla compagna malata e poi si uccide - infoitinterno : Torino, 71enne spara alla moglie di 63 e poi si suicida: la donna era malata - Italia_Notizie : Torino, 71enne spara alla moglie di 63 e poi si suicida - discoradioIT : Torino, 71enne spara alla moglie di 63 e poi si suicida - maxmassi969 : RT @maurosessantuno: @maxmassi969 Franco Ordine dice questo a Telelombardia ???? Odia i social ma è attivo sui social. Critica gli interventi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino spara

Dramma alle porte di . Un uomo di 71 anni, Corrado Aramino , ha sparato alla compagna , la 63enne Silvana Laurent , prima di uccidersi con un'altra pistola. È accaduto ieri a Strambino . Sull' ...STRAMBINO. In un biglietto ritrovato nell'auto c'era scritto: "Non ha sofferto. Non soffrirà più. Chiedo scusa". In un altro lasciato in casa un'altra frase: "Un abbraccio a tutti. Corrado". La ...Dramma alle porte di Torino. Un uomo di 71 anni, Corrado Aramino, ha sparato alla compagna, la 63enne Silvana Laurent, prima di uccidersi con un'altra pistola. È accaduto ieri ...Perché quando in una comunità piccola come la nostra qualcuno arriva a compiere un gesto del genere ci colpisce molto» Corrado e Silvana abitavano a poche centinaia di metri dalla cascina dove sono st ...