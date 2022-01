Sylvester Stallone: Dolph Lundgren non ricorda di averlo mandato in ospedale sul set di Rocky 4 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dolph Lundgren non ricorda di aver mandato in terapia intensiva Sylvester Stallone per giorni e giorni durante le riprese di Rocky 4 e attribuisce il suo ricovero all'affaticamento. Dolph Lundgren ha recentemente dichiarato di non ricordare di aver mandato in ospedale Sylvester Stallone quando i due stavano girando Rocky 4: il film del 1985 vedeva Sylvester, nel ruolo del venerato campione del mondo dei pesi massimi, battersi contro il capitano sovietico Ivan Drago, interpretato da Lundgren. Sebbene Rocky IV si sia rivelato un enorme successo commerciale, la produzione della pellicola è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)nondi averin terapia intensivaper giorni e giorni durante le riprese di4 e attribuisce il suo ricovero all'affaticamento.ha recentemente dichiarato di nonre di averinquando i due stavano girando4: il film del 1985 vedeva, nel ruolo del venerato campione del mondo dei pesi massimi, battersi contro il capitano sovietico Ivan Drago, interpretato da. SebbeneIV si sia rivelato un enorme successo commerciale, la produzione della pellicola è ...

