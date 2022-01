Strappata alla morte una 64enne di Avellino, donna salvata al “Moscati” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivata al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino già positiva al virus SARS-CoV-2, ma con una sintomatologia non attribuibile al Covid-19. Dalla consulenza dei neurochirurghi è infatti emersa una diagnosi di emorragia cerebrale per rottura di aneurisma. La donna, una 64enne di Avellino, è stata presa in carico senza esitazione da parte degli specialisti del Dipartimento Testa-Collo, istituito dallo scorso primo gennaio e diretto dal primario dell’Unità operativa di Neurochirurgia Armando Rapanà. Ieri pomeriggio, la paziente è stata sottoposta a un intervento di embolizzazione per via endovascolare: al tavolo operatorio, in condizioni di massima sicurezza, i neuroradiologi Pasquale Acierno – responsabile dell’Unità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivata al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” digià positiva al virus SARS-CoV-2, ma con una sintomatologia non attribuibile al Covid-19. Dconsulenza dei neurochirurghi è infatti emersa una diagnosi di emorragia cerebrale per rottura di aneurisma. La, unadi, è stata presa in carico senza esitazione da parte degli specialisti del Dipartimento Testa-Collo, istituito dallo scorso primo gennaio e diretto dal primario dell’Unità operativa di Neurochirurgia Armando Rapanà. Ieri pomeriggio, la paziente è stata sottoposta a un intervento di embolizzazione per via endovascolare: al tavolo operatorio, in condizioni di massima sicurezza, i neuroradiologi Pasquale Acierno – responsabile dell’Unità ...

