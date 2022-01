“Spaccherei la porta”. GF Vip, furia Alex Belli dopo quello che ha visto di Delia: “Non va bene così” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche Delia Duran è crollata. Quell’aereo passato sopra la testa dei gieffini l’ha fatta scoppiare a piangere e ha deciso di lasciare Alex Belli. Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio è passato sopra la Casa l’ennesimo aereo che trasportava uno striscione su cui c’era scritto: “Solex its real always connected”, dove la parola ‘Solex” sta per Soleil e Alex. Per la modella venezuelana deve essere stata la goccia che fa traboccare il vaso. Soleil Sorge ironicamente si è lasciata scappare: “Me l’ha mandato Alex!”, il che è bastato per far scoppiare in lacrime Delia Duran. Delia Duran ha detto di essere troppo stanca per poter accettare altro: “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AncheDuran è crollata. Quell’aereo passato sopra la testa dei gieffini l’ha fatta scoppiare a piangere e ha deciso di lasciare. Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio è passato sopra la Casa l’ennesimo aereo che trasva uno striscione su cui c’era scritto: “Solex its real always connected”, dove la parola ‘Solex” sta per Soleil e. Per la modella venezuelana deve essere stata la goccia che fa traboccare il vaso. Soleil Sorge ironicamente si è lasciata scappare: “Me l’ha mandato!”, il che è bastato per far scoppiare in lacrimeDuran.Duran ha detto di essere troppo stanca per poter accettare altro: “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la ...

zazoomblog : Alex Belli reagisce male alle parole di Delia Duran: “Spaccherei la porta pur di riprendermela” - #Belli #reagisce… - icarvsplume : RT @antonellaD_E: Alex parlando di Delia : 'Andrei dentro la casa a riprendermela, ci andrei adesso. Spaccherei la porta per rientrare e sp… - AuroraMorgavi : RT @antonellaD_E: Alex parlando di Delia : 'Andrei dentro la casa a riprendermela, ci andrei adesso. Spaccherei la porta per rientrare e sp… - antonellaD_E : Alex parlando di Delia : 'Andrei dentro la casa a riprendermela, ci andrei adesso. Spaccherei la porta per rientrar… - Michela71765064 : RT @ElisabettaS: #gfvip Delia lascia Alex al GF ed Alex reagisce male:'Spaccherei la porta per riprenderla'.Fallo,ma riprenditi Soleil,lei… -