Salernitana | clamorosa idea per l’attacco | avviati i primi contatti!

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sabatini per la suaha unpiù cheper. Infatti, sono staticontatti per Diego Costa. A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato Nicolò Schira attraverso un tweet in cui annuncia l’interessamento del club campano all’ex attaccante dell’Atletico Madrid. Diego Costa,, SabatiniSabatini aveva provato a prendere Diego Costa durante il suo periodo al Bologna. I tifosi della, dunque, dopo Ribery potrebbero di nuovo gioire per un altro grande acquisto. Di seguito ecco il tweet di Nicolò Schira: ”Pazzadi Walter #Sabatini perdella #i contatti per lo svincolato ...

Advertising

FiorentinaUno : Giudice Sportivo, clamorosa decisione su Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino e penalizzazione - ILOVEPACALCIO : CLAMOROSA ULTIM'ORA SERIE A SALERNITANA STANGATA - GiovaB95 : Verona salernitana che macchia clamorosa -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana clamorosa

Calciomercato.com

... che presenta l'esordio in panchina della sua vecchia bandiera Sheva, e con la, che ... Il malessere però non è passato e a Udine il Milan rischia unasconfitta, salvandosi solo a ......turno negativo per gli arbitri quello della terza giornata di serie A e non solo per la... Empoli 27; Sampdoria 20; Udinese** 19; Spezia 17; Genoa 15; Cagliari 16; Venezia* 14;** ...Walter Sabatini potrebbe regalare un colpo importantissimo alla Salernitana: i granata sono su Diego Costa. Ne ha parlato Nicolò Schira.Lo Spezia in trasferta è una vera e propria macchina da guerra: 3 vittorie nelle ultime 3. Anche un paio di big ko.