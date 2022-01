“Non mi abbasserò a rispondere”: lite in diretta da Giovanni Floris, asfaltato completamente [VIDEO] (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Discussione infuocata a “Dimartedì”, Giovanni Floris costretto a fare un passo indietro: ecco tutti i dettagli della vicenda. Giovanni Floris (screenshot YouTube)Durante la puntata di ieri di “Dimartedì” il conduttore Giovanni Floris si è trovato al centro di un’accesa discussione con uno degli ospiti del collegamento in studio. Si tratta dell’endocrinologo Giovanni Frajese che non ha gradito alcune parole del conduttore e ha dunque deciso di rispondergli a tono. Floris sotto accusa: “Lei così non mi chiama” Scontro fra Floris e Frajese (screenshot Twitter)Citando lo scrittore Trevi che aveva dato del “parac**o e infame” al dottor Frajese, Floris afferma: “Come mai voi siete in grado di…, i no vax, non mi permetto di ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Discussione infuocata a “Dimartedì”,costretto a fare un passo indietro: ecco tutti i dettagli della vicenda.(screenshot YouTube)Durante la puntata di ieri di “Dimartedì” il conduttoresi è trovato al centro di un’accesa discussione con uno degli ospiti del collegamento in studio. Si tratta dell’endocrinologoFrajese che non ha gradito alcune parole del conduttore e ha dunque deciso di rispondergli a tono.sotto accusa: “Lei così non mi chiama” Scontro frae Frajese (screenshot Twitter)Citando lo scrittore Trevi che aveva dato del “parac**o e infame” al dottor Frajese,afferma: “Come mai voi siete in grado di…, i no vax, non mi permetto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Non abbasserò No vax non me lo dice". E il professore s'infuria con Floris " Mi dispiace per quella persona lì ma non ha l'intelligenza per poter comprendere l'argomentazione né io mi abbasserò al livello di rispondere al livello di qualcuno che non sa nemmeno di cosa si ...

La Lega di Carate Brianza perde un pezzo in consiglio comunale: Davide Teruzzi lascia il partito Non mi importa il partito di appartenenza, io non abbasserò mai la testa per accettare qualcosa che non penso. Da quel momento non sono più stato nelle grazie di alcuni membri della Lega di Carate". ...

