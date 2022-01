Milano | la senatrice a vita Elena Cattaneo rapinata e spinta a terra in stazione Centrale

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laè statamentre si trovava in metropolitana a. Secondo quanto riferito dalla polizia, laera inpoco prima delle 10 e stava percorrendo il passaggio che conduce dalla linea verde a quella gialla quando si è accorta di una donna che le stava sfilando il portafogli dalla borsetta.ha tentato di opporsi alla borseggiatrice, descritta di età compresa tra i 40 e i 50 anni, ma è stata. La ladra è riuscita a scappare mentre laè stata portata al Cto per una contusione alla gamba. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

