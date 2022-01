Marotta si sbilancia in diretta: “Sì, ci interessano!” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha confermato ai microfoni di Mediaset, l’interesse per il giovane duo italiano Scamacca-Frattesi: “Faccio i complimenti a Carnevali per la valorizzazione dei talenti e per il lavoro fatto. È normale che ci sia attenzione, anche l’Inter guarda questi talenti con attenzione. Tutti lavoriamo per rafforzare l’Inter soprattutto guardando il made in Italy. Dobbiamo riconoscere anche i meriti dell’attuale gruppo, ci sono tanti ottimi professionisti. Siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro“. Scamacca, Frattesi, Marotta (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) POTREBBE INTERESSARTI: La Juve fa sul serio per il centrocampista: avviati i contatti! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe, ha confermato ai microfoni di Mediaset, l’interesse per il giovane duo italiano Scamacca-Frattesi: “Faccio i complimenti a Carnevali per la valorizzazione dei talenti e per il lavoro fatto. È normale che ci sia attenzione, anche l’Inter guarda questi talenti con attenzione. Tutti lavoriamo per rafforzare l’Inter soprattutto guardando il made in Italy. Dobbiamo riconoscere anche i meriti dell’attuale gruppo, ci sono tanti ottimi professionisti. Siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro“. Scamacca, Frattesi,(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) POTREBBE INTERESSARTI: La Juve fa sul serio per il centrocampista: avviati i contatti!

