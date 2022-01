LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Kilde precede Marsaglia, Innerhofer è quarto! Paris nelle retrovie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Domani alle 11.30 andrà in scena la seconda ed ultima Prova cronometrata, preludio alle due libere in programma venerdì e sabato. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport! 13.30 Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha fatto segnare il miglior tempo in 1’56”54 nella prima Prova cronometrata sulla Streif di Kitzbuehel. Ottimi segnali arrivano da Matteo Marsaglia, secondo ex-aequo con l’austriaco Matthias Mayer (+0’’22) e da Christof Innerhofer, quarto a +0’’33. Non ha spinto Dominik Paris (trentasettesimo a +2”97), mentre si è difeso alla grande Pietro Zazzi, quattordicesimo a +1”41. Purtroppo dobbiamo segnalare la grave caduta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Domani alle 11.30 andrà in scena la seconda ed ultimacronometrata, preludio alle due libere in programma venerdì e sabato. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport! 13.30 Il norvegese Aleksander Aamodtha fatto segnare il miglior tempo in 1’56”54 nella primacronometrata sulla Streif di. Ottimi segnali arrivano da Matteo, secondo ex-aequo con l’austriaco Matthias Mayer (+0’’22) e da Christof, quarto a +0’’33. Non ha spinto Dominik(trentasettesimo a +2”97), mentre si è difeso alla grande Pietro Zazzi, quattordicesimo a +1”41. Purtroppo dobbiamo segnalare la grave caduta ...

