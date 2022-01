LIVE Berrettini-Kozlov 6-1 4-6 6-4 3-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel quarto set (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 In corridoio la smorzata dell’azzurro. 40-15 Salgono a 18 gli ace. 30-15 Ace dell’azzurro. 15-15 Servizio e diritto lungolinea vincente di Berrettini. 0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI Kozlov! 3-1 I due giocatori vanno avanti per inerzia: energie ridotte al lumicino per entrambi. 40-15 Fuori di poco il passante di diritto di Berrettini dopo la discesa a rete dell’americano. 30-15 Si ferma sul nastro il back dell’azzurro dopo essere stato modo lungo il campo dall’americano. 15-15 Lob vincente dello statunitense dopo la palla corta. 0-15 L’americano è esausto: diritto diagonale lungo. 3-0 Servizio e palla corta: turno a zero e break confermato. 40-0 Bravissimo l’azzurro a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 In corridoio la smorzata del. 40-15 Salgono a 18 gli ace. 30-15 Ace del. 15-15 Servizio e diritto lungolinea vincente di. 0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI! 3-1 I due giocatori vanno avanti per inerzia: energie ridotte al lumicino per entrambi. 40-15 Fuori di poco il passante di diritto didopo la discesa a rete dell’americano. 30-15 Si ferma sul nastro il back deldopo essere stato modo lungo il campo dall’americano. 15-15 Lob vincente dello statunitense dopo la palla corta. 0-15 L’americano è esausto: diritto diagonale lungo. 3-0 Servizio e palla corta: turno a zero econfermato. 40-0 Bravissimoa ...

