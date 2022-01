La serie Il Signore Degli Anelli ha finalmente un nome e un trailer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’imminente serie de Il Signore Degli Anelli di Amazon ha finalmente un nome. La serie è ambientata durante la Seconda Era, migliaia di anni prima Degli eventi de Il Signore Degli Anelli, e racconterà la storia di come gli Anelli del potere furono forgiati e divisi per la prima volta tra le razze della Terra di Mezzo. Il titolo, la data e il trailer della serie Il Signore Degli Anelli Il titolo della nuova serie, Il Signore Degli Anelli: Il Potere del Re, insieme a un video teaser incentrato sulla forgiatura, allude a come la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’imminentede Ildi Amazon haun. Laè ambientata durante la Seconda Era, migliaia di anni primaeventi de Il, e racconterà la storia di come glidel potere furono forgiati e divisi per la prima volta tra le razze della Terra di Mezzo. Il titolo, la data e ildellaIlIl titolo della nuova, Il: Il Potere del Re, insieme a un video teaser incentrato sulla forgiatura, allude a come la ...

