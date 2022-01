La ricostruzione in TV | Corgom stasera a Kalipè

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), azienda di Corato, in provincia di Bari, che si occupa die gestione PFU, questa sera sarà sotto i riflettori Rai della trasmissione a divulgazione scientifica condotta da Massimiliano Ossini “– a passo d’uomo”. Mercoledì 19 gennaio, in prima serata, alle 21:20 sui Rai2, si parlerà infatti anche di recupero e riutilizzo di materiali in un sistema circolare sempre più attento all’ambiente erappresenta bene questi temi per il suo core business e anche per aver partecipato all’opera di bonifica territoriale “Alta Murgia Pulita”, che aveva l’obiettivo, insieme ad Esercito e Airf Puglia, di liberare il territorio dai PFU abbandonati. Pneusnews.it. L'articolo proviene da City Roma News.