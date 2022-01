John Malkovich senza Green pass: l'hotel Danieli di Venezia non lo fa entrare (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al Danieli gli avevano riservato la suite più bella, con vista unica sul Bacino di San Marco. Scelta scontata per un ospite come , l'attore e regista di passaggio a per una due giorni di riprese di '... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Algli avevano riservato la suite più bella, con vista unica sul Bacino di San Marco. Scelta scontata per un ospite come , l'attore e regista diaggio a per una due giorni di riprese di '...

Advertising

Corriere : L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John M… - Adnkronos : John Malkovich a Venezia senza #greenpass, rifiutato dall'hotel Danieli. - repubblica : Venezia, John Malkovich senza Super Green Pass: niente suite per l'attore all'hotel Danieli [di Vera Mantengoli] - LaCnews24 : È arrivato in laguna per i due giorni di riprese della serie tv Ripley. La produzione ha trovato in tempi record un… - empatia8 : RT @AlfioKrancic: Venezia, John Malkovich senza Super Green Pass: niente suite all'hotel Danieli. In laguna per girare la serie de 'Il tal… -