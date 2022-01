Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: quanto turnover per Inzaghi! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel match di Coppa Italia tra Inter ed Empoli, valido per l’accesso ai quarti di finale, Simone Inzaghi opta per un folto turnover. Per la prima volta si vede tra i pali Ionut Radu, occasione dal 1? anche per Andrea Ranocchia e Matias Vecino. L’Empoli, squadra rivelazione della Serie A, schiera una formazione rivisitata ma pur sempre insidiosa. Sarà Patrick Cutrone, ex cuore rossonero, a condurre l’attacco dei toscani: Inter (3-5-2) Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vecino, Vidal, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Correa. Empoli (4-3-1-2) Furlan; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti. POTREBBE InterESSARTI: Pastorello nella sede del club inglese: il giocatore pronto a lasciare la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel match di Coppa Italia traed, valido per l’accesso ai quarti di finale, Simone Inzaghi opta per un folto. Per la prima volta si vede tra i pali Ionut Radu, occasione dal 1? anche per Andrea Ranocchia e Matias Vecino. L’, squadra rivelazione della Serie A, schiera una formazione rivisitata ma pur sempre insidiosa. Sarà Patrick Cutrone, ex cuore rossonero, a condurre l’attacco dei toscani:(3-5-2) Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vecino, Vidal, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Correa.(4-3-1-2) Furlan; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti. POTREBBEESSARTI: Pastorello nella sede del club inglese: il giocatore pronto a lasciare la ...

