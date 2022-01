"Il cocco mi piace...": Gennaro Lillo all'Isola dei Famosi? Tam-tam a Mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Tornerei in tv, ma ora studio da attore": Gennaro Lillio, ospite a “Trends & Celebrities”, su RTL 102.5 News, parla della sua possibile partecipazione al reality show “L'Isola dei Famosi”. “Dopo l'esperienza di Pechino Express non mi sono preso una pausa televisiva, ma mi sono concentrato sulla recitazione. Sto prendendo la mia seconda laurea. Serve una preparazione, una costruzione di base per poter lavorare. I reality ti fanno conoscere, ma se non hai nulla di valido e di concreto non vai da nessuna parte”, dice. Qualcuno, però, pensa che dopo il Gf vip e Pechino Express la tv si sia dimenticata di lui. “C'è ben poco e quel poco che c'è già l'ho fatto. Finché non ci sono altri progetti, non vorrei andare in tv semplicemente per fare la bella statuina. Mi piacerebbe magari essere l'inviato di un programma che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Tornerei in tv, ma ora studio da attore":Lillio, ospite a “Trends & Celebrities”, su RTL 102.5 News, parla della sua possibile partecipazione al reality show “L'dei”. “Dopo l'esperienza di Pechino Express non mi sono preso una pausa televisiva, ma mi sono concentrato sulla recitazione. Sto prendendo la mia seconda laurea. Serve una preparazione, una costruzione di base per poter lavorare. I reality ti fanno conoscere, ma se non hai nulla di valido e di concreto non vai da nessuna parte”, dice. Qualcuno, però, pensa che dopo il Gf vip e Pechino Express la tv si sia dimenticata di lui. “C'è ben poco e quel poco che c'è già l'ho fatto. Finché non ci sono altri progetti, non vorrei andare in tv semplicemente per fare la bella statuina. Mirebbe magari essere l'inviato di un programma che ...

