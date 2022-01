Highlights e gol Real Sociedad-Atletico Madrid 2-0 | ottavi Copa del Rey 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ie tutti i gol di, sfida valevole per glidi finale delladel Reye vinta dai padroni di casa 2-0. Allae Arena, la squadra di Alguacil passa in vantaggio nel primo tempo con Adnan Januzaj, ben servito da Zaldua (33?), per poi raddoppiare con Alexander Sorloth (47?). Mister Simeone prova a cambiare qualcosa, ma l’non riesce a cambiare marcia e deve dunque salutare la competizione. Ecco le immagini salienti della partita. SportFace.

