Naz_Viareggio : 'Ha sparato a un pompiere': Torre del Lago, uomo armato barricato in casa -

Il pomeriggio di paura nella frazione di Viareggio. La persona doveva essere sottoposta a un tso ma non ha fatto avvicinare ...Hadopo che la polizia municipale era andato a casa sua per notificargli un Tso: due i colpi ... Ilavrebbe riportato solo una contusione: è andato comunque in ospedale per accertamenti. ...Non pensavamo che potesse avere una pistola in casa” Doveva essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio ma si è barricato in casa, armato di pistola e quando un vigile del fuoco si è av ...Il pomeriggio di paura nella frazione di Viareggio. La persona doveva essere sottoposta a un tso ma non ha fatto avvicinare nessuno ...