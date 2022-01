Gianni Morandi ritorna a Sanremo con la canzone “Apri tutte le porte” scritta da Jovanotti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bologna. «È nata questa canzone per Sanremo per fa ritornare il sole nelle case e nella nostra vita». Lo ha rivelato Gianni Morandi, in collegamento dal teatro Duse di Bologna, parlando della sua canzone “Apri tutte le porte” con cui ritornerà in gara al prossimo festival di Sanremo. «Durante la pandemia a me è successo un incidente alla mano – ha ricordato Morandi – Sono caduto nel fuoco l’11 marzo scorso: 27 giorni in ospedale, ma la cosa positiva è che mi ha chiamato Jovanotti per rincuorarmi dicendomi di avere una canzone, “L’allegria” che abbiamo registrata a Milano e il mio umore è cambiato; poi sono andato a trovarlo a Cortona dove è nato anche Franco ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bologna. «È nata questaperper fare il sole nelle case e nella nostra vita». Lo ha rivelato, in collegamento dal teatro Duse di Bologna, parlando della suale” con cui ritornerà in gara al prossimo festival di. «Durante la pandemia a me è successo un incidente alla mano – ha ricordato– Sono caduto nel fuoco l’11 marzo scorso: 27 giorni in ospedale, ma la cosa positiva è che mi ha chiamatoper rincuorarmi dicendomi di avere una, “L’allegria” che abbiamo registrata a Milano e il mio umore è cambiato; poi sono andato a trovarlo a Cortona dove è nato anche Franco ...

