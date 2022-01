Giallo a Roma: donna trovata morta in casa, aveva 41 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ stata trovata morta in casa nel suo appartamento in zona San Paolo a Roma. E’ questa la macabra scoperta fatta ieri dalla Polizia intervenuta a seguito della segnalazione del 118. E’ successo ieri, martedì 18 gennaio 2022, nel primo pomeriggio intorno alle ore 14.00. donna trovata morta in casa a Roma La vittima è una donna di 41 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato unitamente al personale della Scientifica. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Le indagini, sulle quale vige il massimo riserbo, sono coordinate dal Commissariato San Paolo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ statainnel suo appartamento in zona San Paolo a. E’ questa la macabra scoperta fatta ieri dalla Polizia intervenuta a seguito della segnalazione del 118. E’ successo ieri, martedì 18 gennaio 2022, nel primo pomeriggio intorno alle ore 14.00.inLa vittima è unadi 41. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato unitamente al personale della Scientifica. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Le indagini, sulle quale vige il massimo riserbo, sono coordinate dal Commissariato San Paolo. su Il Corriere della Città.

