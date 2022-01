Dubbio nerazzurro: cedere Miranchuk o Ilicic? E il Newcastle vuole Zapata e Gosens (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da che parte state? Quella del cuore con un occhio al portafoglio, oppure al diavolo (non per forza dev’essere maiuscolo, magari poi pensate subito a una cessione al Milan…) i sentimenti? Bella domanda. Tradotta: preferite che resti Ilicic (le ragioni del cuore) e venga ceduto Miranchuk (così vorrebbe il mercato), oppure che venga ‘sacrificato’ il Professor Josip? In realtà la questione sembra essere più oggetto di discussione mediatica piuttosto che di una reale trattativa per un trasferimento utile, tra l’altro, a liberare il posto necessario per l’arrivo di Boga. Perché finora le richieste porterebbero alla partenza probabile del russo, in bilico tra due club di Serie A ma sembrerebbe più dirottato verso Genova, sponda genoana, che verso Verona. E la destinazione di Aleksej sembrerebbe essere anche quella di Piccoli, per il quale però si era ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da che parte state? Quella del cuore con un occhio al portafoglio, oppure al diavolo (non per forza dev’essere maiuscolo, magari poi pensate subito a una cessione al Milan…) i sentimenti? Bella domanda. Tradotta: preferite che resti(le ragioni del cuore) e venga ceduto(così vorrebbe il mercato), oppure che venga ‘sacrificato’ il Professor Josip? In realtà la questione sembra essere più oggetto di discussione mediatica piuttosto che di una reale trattativa per un trasferimento utile, tra l’altro, a liberare il posto necessario per l’arrivo di Boga. Perché finora le richieste porterebbero alla partenza probabile del russo, in bilico tra due club di Serie A ma sembrerebbe più dirottato verso Genova, sponda genoana, che verso Verona. E la destinazione di Aleksej sembrerebbe essere anche quella di Piccoli, per il quale però si era ...

