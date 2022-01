Da Radio Padania Libera a Radio Libertà | la svolta dell’emittente

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chissà se il riferimento alla notapartigiana, l’unica di questo genere rivolta al pubblico e gestita direttamente dalla resistenza, è stato messo in conto al momento del restyling del logo e del progetto., che da 25 anni rappresenta – di fatto – l’emittentefonica di riferimento per le roccaforti della Lega, ha deciso di cambiare il proprio nome e i propri simboli nell’ambito di un rinnovamento che attraversa il tempo e lo spazio lungo le frequenze di trasmissione. Si chiamerà. LEGGI ANCHE > La: «Travaglio scriveva per noi». Ma lui replica: «Questi sono matti», il ...

Icios007 : RPL - La Lega sbianchetta anche dalla sua Radio la Padania. Diventa solo Radio Libera - La Nuova Padania ????????????????????… - ZenatiDavide : RPL – La Lega sbianchetta anche dalla sua Radio la Padania. Diventa solo Radio Libera: Dopo 25 anni dall’inizio del… - RossettiHermes : Addio Radio Padania, da domani c'è Radio Libera - chiaramondi : RT @rep_milano: La Lega cambia pelle anche on air: Radio Padania Libera diventa Radio Libertà - Gighen1970 : Radio Padania Libera cambia nome in Radio Libertà. Praticamente passa da 'Mi piacciono le bionde' a 'Viva la figa'. -

