Coppa Italia, Inter-Empoli 3-2 d.t.s.: i nerazzurri si salvano nel recupero, vincono ai supplementari e volano ai quarti (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'Inter ha sconfitto l'Empoli per 3-2 dopo i tempi supplementari (2-2 al 90?) e si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia. I nerazzurri fanno festa di fronte ai propri tifosi allo Stadio San Siro di Milano, imponendosi al termine di una partita decisamente combattuta e in cui i Campioni d'Italia hanno faticato terribilmente. Dopo essere passati in vantaggio al 13? con la stoccata di Alexis Sanchez, i padroni di casa hanno sofferto la verve degli avversari e sono finiti sotto per 2-1 per merito della rete di Bajrami e dell'autogol di Radu su colpo di testa di Cutrone. In pieno recupero Ranocchia ha arpionato il pareggio e nel primo tempo supplementare è stato Sensi a regalare il successo ai nerazzurri.

