Coppa d’Africa 2022, ottavi di finale: tabellone e accoppiamenti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2022. Archiviata la fase a gironi, si passa alla fase ad eliminazione diretta. sono sei i gironi e agli ottavi di finale vanno le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze. Di seguito i criteri per la definizione delle migliori terze: punti ottenuti, differenza reti generale, gol fatti, sorteggio (REGOLAMENTO). 23 gennaio BURKINA FASO – GABON NIGERIA – Terza gruppo B/E/F 24 gennaio GUINEA – Seconda gruppo F CAMERUN- Terza gruppo C/D/E 25 gennaio SENEGAL- Terza gruppo A/C/D MAROCCO – Terza gruppo A/B/F 26 gennaio Prima gruppo F – Seconda gruppo E Prima gruppo E – EGITTO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per glididi. Archiviata la fase a gironi, si passa alla fase ad eliminazione diretta. sono sei i gironi e aglidivanno le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze. Di seguito i criteri per la definizione delle migliori terze: punti ottenuti, differenza reti generale, gol fatti, sorteggio (REGOLAMENTO). 23 gennaio BURKINA FASO – GABON NIGERIA – Terza gruppo B/E/F 24 gennaio GUINEA – Seconda gruppo F CAMERUN- Terza gruppo C/D/E 25 gennaio SENEGAL- Terza gruppo A/C/D MAROCCO – Terza gruppo A/B/F 26 gennaio Prima gruppo F – Seconda gruppo E Prima gruppo E – EGITTO SportFace.

