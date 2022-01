Che Dio Ci Aiuti, svelato il sostituto della protagonista dopo lo struggente addio: i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è stato facile per i fans di Che Dio Ci Aiuti, dire addio ad Elena Sofia Ricci dopo tantissimi anni in cui ha interpretato il ruolo di Suor Angela.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è stato facile per i fans di Che Dio Ci, diread Elena Sofia Riccitantissimi anni in cui ha interpretato il ruolo di Suor Angela.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Pontifex_it : Oggi #PreghiamoInsieme per coloro che sono in carcere. La tenerezza di Dio li raggiunga nel loro cammino di riparaz… - CardRavasi : Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratu… - borghi_claudio : @WYImNothing @XrpDream1 @TeodCamilli @matteosalvinimi Sbaglierò ma la questione isole sarà risolta prima che il dec… - Stolex4 : @ZinnonaRyder Che ne dici di farmi un bel dio - ElenaRocca7 : RT @tigrawayaxumawy: 44/68 'sporco e miserabile la vergogna della vergogna, le persone che commettono questi atti potrebbero non avere timo… -