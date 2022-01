Charisma Carpenter attacca Joss Whedon: "Un capo tirannico e narcisista" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tentativo di Joss Whedon di difendersi dalle accuse mossegli da molti dei suoi attori ha suscitato l'indignazione di Charisma Carpenter. L'ex star di Buffy l'ammazzavampiri e Angel, Charisma Carpenter, ha reagito alle dichiarazioni ambigue di Joss Whedon definendolo polemicamente "un capo tirannico e narcisista". L'anno scorso Charisma Carpenter si è rivolta ai social media per descrivere in dettaglio gli abusi verbali e mentali che ha subito da Joss Whedon mentre lavorava per lui. A sostegno dell'attrice sono intervenuti molti colleghi, anche loro reduci da esperienze di lavoro molto negative con Whedon. Questa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tentativo didi difendersi dalle accuse mossegli da molti dei suoi attori ha suscitato l'indignazione di. L'ex star di Buffy l'ammazzavampiri e Angel,, ha reagito alle dichiarazioni ambigue didefinendolo polemicamente "un". L'anno scorsosi è rivolta ai social media per descrivere in dettaglio gli abusi verbali e mentali che ha subito damentre lavorava per lui. A sostegno dell'attrice sono intervenuti molti colleghi, anche loro reduci da esperienze di lavoro molto negative con. Questa ...

