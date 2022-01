(Di mercoledì 19 gennaio 2022)per le. Domani alcune potrebbero passare in arancione.: “la” Si attende il report settimanale di domani, giovedì 20 gennaio, per capire la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Tuttavia, secondo le stime, sono molte leche potrebbero passare allaarancione. La prima a fare il passaggio è stata la Valle D’Aosta, ma a rischiare sono anche Marche, Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Calabria e provincia di Trento. Già ieri, hanno superato le soglie dellaarancione il Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia, mentre l’Abruzzo è al limite. Dunque, bisogna ...

Advertising

Formula1WM : #Ferrari, possibile cambio di #colore della vettura dopo la presentazione: i dettagli - 361_magazine : Cambio colore per le Regioni. Costa: 'resti solo la zona rossa' - franser_real : Aumento dei ricoveri: le Regioni che rischiano il cambio di colore - sportal_it : F1, possibile cambio di colore per la nuova Alpine - Margi624 : Eh beh, normale se si chiudono ospedali... ma arrivarci é difficile. Meno balle più fatti Aumento dei ricoveri: le… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio colore

Regioni e il rischio didi" ore 9 La Valle d'Aosta sembrava essere a rischio zona rosso, rischio comunque che sembra essere rientrato, mentre nelle scorse ore si parlava di dire addio ...Per illustrare ildi strategia, Di Silvestre è partito dalla IX Flow, la rivoluzionaria ...rassegna mondiale di elettronica - che con un semplice click può cambiare 'in corsa' persino il...Cambio colore per le Regioni. Domani alcune potrebbero passare in arancione. Costa: "resti solo la zona rossa" ...ROMA (ITALPRESS) – “Ora che c’è il super green pass e lo scenario è cambiato che senso hanno ancora i colori delle Regioni?”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in una intervista al C ...