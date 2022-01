Calciomercato Cagliari, fissato il prezzo per Nandez: le ultime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Cagliari non si schioda dalle sue richieste per la cessione di Nahitan Nandez: il Torino riflette sull’affare Il Cagliari ha fissato il prezzo per il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez, seguito in modo particolare dal Torino di Ivan Juric. Come riporta Tuttosport, i rossoblù chiedono due milioni subito per il prestito e 15 milioni da versare a fine stagione per il riscatto. Il ds dei granata Vagnati riflette sull’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilnon si schioda dalle sue richieste per la cessione di Nahitan: il Torino riflette sull’affare Ilhailper il centrocampista uruguaiano Nahitan, seguito in modo particolare dal Torino di Ivan Juric. Come riporta Tuttosport, i rossoblù chiedono due milioni subito per il prestito e 15 milioni da versare a fine stagione per il riscatto. Il ds dei granata Vagnati riflette sull’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

