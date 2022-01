Advertising

InvestingItalia : #Borsa Usa, Wall Street sale su risultati, rimbalzo Big Tech - - glooit : Big Tech: Breton, stretta Ue mette fine al Far West online leggi su Gloo - fisco24_info : Big Tech: Breton, stretta Ue mette fine al Far West online: 'Convinto potremo adottare pacchetto legislativo entro… - ansaeuropa : 'Una volta che' le nuove norme Ue sulle Big Tech 'saranno adottate ci impegneremo a farle rispettare con forza e te… - comunica_rp : Cina, per le big tech ennesima stretta: investimenti a rischio? -

Ultime Notizie dalla rete : Big Tech

CorCom

"Con il voto in questa stessa Camera domani, stiamo compiendo un passo storico verso la fine del Far West che domina il nostro spazio informativo". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno,...... recap delle puntate precedenti Il 2022 si rivela essere l'anno nero per le. abbiamo già metabolizzato il fatto che il 39% dei titoli Nasdaq abbia perso metà del loro valore rispetto ai ...Wall Street avanza sui risultati positivi di diverse aziende, dopo che il quarto trimestre era iniziato in modo incerto, mentre i giganti del settore tech rimbalzano dopo un forte sell-off. Intorno ..."Con il voto in questa stessa Camera domani, stiamo compiendo un passo storico verso la fine del Far West che domina il nostro spazio informativo". (ANSA) ...