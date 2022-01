Biathlon | Europei Open Junior 2022 | Nicolò Betemps argento nell’individuale! Quinta Ilaria Scattolo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per l’Italia si aprono con unglidi(validi per l’IBUCup 2021-), scattati oggi a Pokljuka, in Slovenia: nella 15 km individuale maschile vinta dal bulgaro Blagoy Todev c’è il secondo posto di. Nella 12.5 km individuale femminile affermazione della francese Camille Coupe, mentre la migliore tra le azzurrine è. Nella 15 km individuale maschile il titolo continentale di categoria val al bulgaro Blagoy Todev (1 errore), primo in 40:41.2, ma l’Italia esulta per l’di(1 errore), secondo a 20.4. Completa il ...

Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz per i Campionatijuniores diin programma a Pokljuka, in Slovenia, da oggi, mercoledì 19 a domenica 23 gennaio. Si tratta di Gaia Brunetto, Martina Trabucchi, Ilaria Scattolo, Sara Scattolo, Fabiana ...10.30: individuale maschile a Pokljuka (Slo) - Nessuna copertura tv/streaming. 10.30 Sci alpino, Coppa Europa a Meiringen (Svi): prima manche slalom femminile - Nessuna copertura tv.Per l'Italia si aprono con un argento gli Europei Open Junior 2022 di biathlon (validi per l'IBU Junior Cup 2021-2022), scattati oggi a Pokljuka, in Slovenia: nella 15 km individuale maschile vinta da ...Prima gara per l’Italia agli Europei juniores di biathlon di scena a Pokljuka, in Slovacchia. Ilaria Scattolo, migliore delle azzurre, … Continua ...