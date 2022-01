Australian Open 2022, Lorenzo Sonego: “Felice per la vittoria, più aggressivo dal secondo set. Kecmanovic molto fastidioso” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per Lorenzo Sonego arriva un importante terzo turno agli Australian Open, ed accade per la prima volta nella sua carriera. Il ventiseienne torinese si è preso la rivincita sul tedesco Oscar Otte, che lo aveva battuto (tra più di un rimpianto) agli US Open. 2-6 6-2 6-3 6-1 il punteggio finale a favore dell’italiano, atteso ora da una sfida complicata. Queste le prime parole, in sala stampa, del numero 3 d’Italia: “E’ incredibile giocare qui in Australia. Oggi è stato un match difficile, sono davvero contento per la vittoria e pronto per la prossima partita“. Australian Open 2022, Lorenzo Sonego si prende la rivincita e batte Oscar Otte in quattro set Nella quale giocherà con il serbo Miomir ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Perarriva un importante terzo turno agli, ed accade per la prima volta nella sua carriera. Il ventiseienne torinese si è preso la rivincita sul tedesco Oscar Otte, che lo aveva battuto (tra più di un rimpianto) agli US. 2-6 6-2 6-3 6-1 il punteggio finale a favore dell’italiano, atteso ora da una sfida complicata. Queste le prime parole, in sala stampa, del numero 3 d’Italia: “E’ incredibile giocare qui in Australia. Oggi è stato un match difficile, sono davvero contento per lae pronto per la prossima partita“.si prende la rivincita e batte Oscar Otte in quattro set Nella quale giocherà con il serbo Miomir ...

