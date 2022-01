Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: “Sei piccola, di grande dici solo le bugie” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono passati quattro mesi dall’inizio del grande Fratello Vip, ma fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non è mai arrivato il sereno. ANZI. Questa settimana Sonia, intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha parlato di Adriana scatenando l’ennesimo scontro a distanza. “I rapporti tra me ed Adriana Volpe sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, gia? che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perche? magari pensa che io possa aver scoperto chissa? quale segreto… Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono passati quattro mesi dall’inizio delFratello Vip, ma franon è mai arrivato il sereno. ANZI. Questa settimana, intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha parlato discatenando l’ennesimo sa distanza. “I rapporti tra me edsono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, gia? che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perche? magari pensa che io possa aver scoperto chissa? quale segreto… Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre.che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore ...

Advertising

blogtivvu : “Persona piccola che dice grandi bugie”, Adriana Volpe asfalta Sonia Bruganelli dopo le ultime dichiarazioni - Pall_Gonfiato : #SoniaBruganelli al veleno contro il #GfVip: 'Non sarò più l'opininista...Adriana Volpe stia serena. Delia? Sembra… - ilmessaggeroit : Gf Vip, Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: «Sei piccola piccola, ma le bugie che dici sono grandi» - AngeloGuastama8 : @maleducatoe @AdrianaVolpeTV Adriana Volpe sei sono una se si puo' definire donna frivola ha raguone Magalli non sei niente - EleonoraDAmore : Sonia Bruganelli su Adriana Volpe: 'Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nos… -