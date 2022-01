Addio a Lorenzo Castellano | autore del Grande Fratello e non solo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si è spento a Romaall’età di 58 anni. Era figlio di Franco, noto regista edella coppia “e Pipolo“.è stato l’di diversi reality show, tra cui cinque edizioni dele una edizione di La talpa. Ma non: era unappassionato di scacchi. E’ stato presidente dell’Accademia Scacchistica Romana dal giugno 2017 al maggio 2019 e poi vice presidente. In una nota l’Accademia porge sentite condoglianze alla moglie, Maria Rosaria, e ai suoi due figli. Da alcuni mesicombatteva contro un linfoma. I funerali hanno avuto luogo questa mattina nella Chiesa di Sant’Agnese di Roma. Federico Moccia è ...

corriereveneto : #venezia Ondata di contagi tra i preti del Veneto Orientale: il sacerdote, che ha fondato e diretto il coro «Città… - il_piccolo : Addio a Lorenzo Castellano, uno degli autori del Grande Fratello: aveva 58 anni - messveneto : Addio a Lorenzo Castellano, uno degli autori del Grande Fratello: aveva 58 anni: Figlio d'arte. Il padre era Franco… - TV7Benevento : **Tv: addio a Lorenzo Castellano, autore di reality show**...

È morto a 58 anni l'autore televisivo Lorenzo Castellano, firma del Grande Fratello, Domenica In e del reality La Talpa. Il figlio d'arte aveva un tumore che non gli ha dato scampo...