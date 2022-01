Uomini e Donne, anticipazioni 18 gennaio: Matteo chi preferisce tra Martina, Federica e Denise? Luca chi terrà in studio? (Di martedì 18 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 18 gennaio: oggi dovrebbe essere protagonista soprattutto il Trono Classico con Matteo Ranieri e Luca Salatino. Cosa succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 18 gennaio: Matteo farà “il punto” sulle frequentazioni con Martina, Federica e Denise? L’ex fidanzato di Sophie Codegoni sta conoscendo le corteggiatrici Martina, Federica e Denise, l’ultima arrrivata. E’ uscito con tutte e tre e finora è andata benissimo in tutti i casi, anche se Matteo ha precisato di essere molto attratto fisicamente dalla prima, mentre più legato affettivamente alla mamma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 gennaio 2022)18: oggi dovrebbe essere protagonista soprattutto il Trono Classico conRanieri eSalatino. Cosa succederà?18farà “il punto” sulle frequentazioni con? L’ex fidanzato di Sophie Codegoni sta conoscendo le corteggiatrici, l’ultima arrrivata. E’ uscito con tutte e tre e finora è andata benissimo in tutti i casi, anche seha precisato di essere molto attratto fisicamente dalla prima, mentre più legato affettivamente alla mamma ...

