Udinese - Salernitana | 3 - 0 a tavolino e - 1 punto ai campani | come cambia la classifica

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A GIUDICE SPORTIVO, UDINESE-SALERNITANA 3-0 Ai campani anche un punto di penalizzazione #SkySport… - TuttoMercatoWeb : G.Sportivo: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino. 1 punto di penalizzazione per i campani - cmdotcom : UFFICIALE: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino, un punto di penalizzazione ai campani - sygon85 : RT @FrancescoOrdine: Giudice sportivo su Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino per i friulani più 1 punto di penalizzazione per i campani a c… - OrsoCroato17 : RT @FrancescoOrdine: Giudice sportivo su Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino per i friulani più 1 punto di penalizzazione per i campani a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Salernitana

Vittoria a tavolino 3 - 0 per l'e un punto di penalizzazione in classifica per la. È il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per la mancata disputa il 21 dicembre scorso della partita tra friulani e ......naturalmente che sapremo il nome della vincitrice già al termine della diretta di Lazio, ... La Lazio arriva dalla facile e netta vittoria sul campo della, che ha rilanciato le ...Il Giudice Sportivo ha assegnato la sconfitta 0-3 a tavolino per la Salernitana per non essersi presentata alla gara di Udine contro l’Udinese e 1 punto di penalizzazione in classifica. Sanzioni previ ...La commissione disciplinare del pallone ha deciso sul caso di Udinese-Salernitana, gara non disputata su indicazione dell'ASL per il caso positivi in squadra.