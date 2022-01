Tutti i brevetti che Meta sta depositando per fare il metaverso (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ufficio brevetti ha molto da fare in questo periodo. Buona parte del suo lavoro è occupato dalla gestione di tecnologie che, secondo il Financial Times, Meta sta sperimentando per costruire il suo Metaverso. In base a quanto analizzato dalla prestigiosa testata economica, in particolare, le tecnologie maggiormente utilizzate dalla piattaforma di Mark Zuckerberg si basano sul riconoscimento biometrico. Il tutto per rendere evidentemente più immersiva l’esperienza dell’utente all’interno di quella che si candida a essere una nuova sezione del web. Il Metaverso, così come siamo abituati a conoscerlo, è qualcosa di molto simile a quello che si sperimenta con i videogame. In particolare, con quelli che fanno ricorso – ad esempio – ai visori virtuali. Il fatto che Meta si stia dando da ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ufficioha molto dain questo periodo. Buona parte del suo lavoro è occupato dalla gestione di tecnologie che, secondo il Financial Times,sta sperimentando per costruire il suoverso. In base a quanto analizzato dalla prestigiosa testata economica, in particolare, le tecnologie maggiormente utilizzate dalla piattaforma di Mark Zuckerberg si basano sul riconoscimento biometrico. Il tutto per rendere evidentemente più immersiva l’esperienza dell’utente all’interno di quella che si candida a essere una nuova sezione del web. Ilverso, così come siamo abituati a conoscerlo, è qualcosa di molto simile a quello che si sperimenta con i videogame. In particolare, con quelli che fanno ricorso – ad esempio – ai visori virtuali. Il fatto chesi stia dando da ...

Advertising

ptacconi : FINAMBOLIC 197 | Spagna capofila della regolazione delle crypto sui media | Italia, terra di conquista per 32 start… - DavideRossi_Giu : 'Fin quando non libereremo i #brevetti e non vaccineremo #tutti gli esseri #umani, anche nei paesi poveri, il… - streetloveitaly : @Alberto06068551 @evavola @Agenzia_Ansa Prima o poi capirete che togliendo il solo brevetto (perché farlo poi non s… - Nonzi83 : @pulmino_popi SPERANZA ? sino a quando non si vaccinano tutti nei paesi poveri, ovvero consegnando brevetti per pot… - marcuspascal1 : @fattoquotidiano Qualche idea dovreste averla ora sulla pandemia che fa più ricchi chi è già ricco ed i governi tu… -